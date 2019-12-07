США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта

7 декабря 2019 07:01 (UTC+04:00)

Власти США рассматривают возможность внесения некоторых зарубежных филиалов американской компании Amazon в список торговых площадок, занимающихся распространением контрафактной продукции. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, соответствующие действия могут быть предприняты Торговым представительством США, которое ежегодно публикует список торговых площадок, которые продают или содействуют продаже контрафактных товаров и пиратской продукции.
Отмечается, что список будет опубликован в ближайшие несколько недель, и окончательное решение пока не принято. Как утверждают источники издания, в прошлом году подобная инициатива провалилась.

В свою очередь онлайн-ретейлер заявил, что он строго запрещает контрафактную продукцию в магазине и вкладывает значительные средства в защиту магазина, покупателей и брендов.
На сегодняшний день самая известная фирма, включенная в список компаний, занимающихся распространением контрафактной продукции, - это сайт Taobao.com, принадлежащий крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, пишет газета.

Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.

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