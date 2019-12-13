В США сократили число лиц, которые слушают разговоры Трампа с другими лидерами

Белый дом в течение последних месяцев сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с лидерами других государств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал СNN.

По словам его источников, цель администрации США состоит в том, чтобы предотвратить утечки информации, касающейся данных разговоров. Теперь их могут слушать по большей части лишь те сотрудники администрации, которые были назначены на свои должности непосредственно Трампом. Их списки составляет помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В число лиц, которым позволено слушать телефонные разговоры Трампа с лидерами других стран, входят О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь США Майкл Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр. Прежде слышать данные беседы могли также некоторые помощники, являющиеся экспертами по разным странам или сферам.

По сведениям телеканала, стенограммы этих разговоров также теперь предоставляют более ограниченному кругу лиц, чем прежде.

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