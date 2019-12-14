США удваивают темпы производства новых ракет для вертолетов и беспилотников

Министерство обороны США выдало оборонной корпорации Lockheed Martin контракт, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса "воздух - земля" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которые предназначены в том числе для оснащения боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стоимость базового контракта [на разработку ракеты JAGM] корпорации Lockheed Martin была повышена на $15,54 млн с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц. Предполагается, что работы по модернизации производственной линии компании в городе Орландо (штат Флорида) завершатся к 30 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

JAGM представляет собой модернизированный вариант управляемой ракеты AGM-114R Hellfire II, являющейся основным авиационным боеприпасом ударных вертолетов американской армии, в том числе AH-64E Apache Guardian и AH-64D Apache Longbow, а также беспилотных летательных аппаратов MQ-1 Predator. Базовый вариант Hellfire, AGM-114, состоит на вооружении с 1985 года.

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