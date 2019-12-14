США удваивают темпы производства новых ракет для вертолетов и беспилотников

14 декабря 2019 10:56 (UTC+04:00)

Министерство обороны США выдало оборонной корпорации Lockheed Martin контракт, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса "воздух - земля" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которые предназначены в том числе для оснащения боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стоимость базового контракта [на разработку ракеты JAGM] корпорации Lockheed Martin была повышена на $15,54 млн с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц. Предполагается, что работы по модернизации производственной линии компании в городе Орландо (штат Флорида) завершатся к 30 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

JAGM представляет собой модернизированный вариант управляемой ракеты AGM-114R Hellfire II, являющейся основным авиационным боеприпасом ударных вертолетов американской армии, в том числе AH-64E Apache Guardian и AH-64D Apache Longbow, а также беспилотных летательных аппаратов MQ-1 Predator. Базовый вариант Hellfire, AGM-114, состоит на вооружении с 1985 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая
США 09:26
В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
США 07:03
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
США 06:17
Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
США 05:11
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
США 02:22
Помпео обвинил Иран и его союзников в атаке на военную базу у аэропорта в Багдаде
США 00:39
Лента новостей
Туркменистан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества
Туркменистан 11:14
Турецкий муниципалитет закупит топливо
Турция 11:12
Грузия назвала количество приватизированных объектов
Бизнес 11:00
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 10:55
Президент Узбекистана посетит Японию 17 декабря
Бизнес 10:48
Турецкое министерство закупит свыше 35 тыс. литров топлива
Турция 10:42
Обнародованы планируемые работы по строительству IGB
Энергетика 10:36
Целью США было наказать Турцию посредством резолюции — политолог
Политика 10:33
Восток-Запад, две кисти, две судьбы в Баку (ФОТО)
Культура 10:10