Вашингтон контактирует с Сеулом и Токио относительно испытаний на полигоне Сохэ в КНДР

15 декабря 2019 01:14 (UTC+04:00)

Вашингтон взаимодействуют с Сеулом и Токио в связи с сообщениями о том, что власти КНДР провели еще одно испытание на полигоне Сохэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения об испытании, мы находимся в тесной координации с нашими корейскими и японскими союзниками", - сказал он.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства никак не ответил на просьбу прокомментировать слова начальника Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона о том, что Пхеньян будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий для противодействия американским ядерным угрозам.

Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание на полигоне Сохэ было проведено в пятницу вечером и носило "крайне важный" характер.

На прошлой неделе ЦТАК сообщало об успешном испытании, проведенном на полигоне Сохэ 7 декабря. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это был первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019-го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

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