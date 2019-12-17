В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая важные вопросы, связанные с международной безопасностью в нерегулируемой ядерной среде, мы просим Национальную разведку предоставить оценку о том, что произойдет, если новый договор СНВ не будет продлен", - говорится в письме замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберта Менендеса, сенаторов Тодда Янга и Криса Ван Холлена. Текст опубликован на официальном сайте Менендеса.

Сенаторов, в частности, интересуют долгосрочные и краткосрочные последствия этих шагов США для мира в целом, а также то, как правительства России и Китая оценят их, какие действия они могут предпринять.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

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