Во Флориде задержали китаянку за незаконное проникновение в поместье Трампа

19 декабря 2019 07:54 (UTC+04:00)

Полиция города Палм-Бич (штат Флорида) в среду задержала гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Речь идет о 56-летней Цзин Лу. Ее первоначально заметили охранники, которые обеспечивают безопасность поместья. Они сказали китаянке, что она должна покинуть территорию Мар-а-Лаго. Она подчинилась, однако позже вернулась и сделала несколько фотографий. Охрана вновь заметила гражданку Китая и вызвала полицию.

После задержания выяснилось, что срок действия американской визы Цзин Лу истек. В настоящее время она находится под стражей.

В ноябре федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. На момент вынесения приговора Чжан Юйцзин уже находилась под стражей в течение примерно восьми месяцев. В настоящее время она ожидает депортации в Китай.

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