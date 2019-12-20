Байден считает, что политика Трампа "удушает" средний класс

20 декабря 2019 06:58 (UTC+04:00)

Экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа не отвечает интересам среднего класса американцев. Такое мнение высказал в четверг на проходящих в Лос-Анджелесе общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года экс-вице-президент США Джозеф Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При администрации Трампа средний класс гибнет, его удушают, - заявил он. - Например, в прошлом году 40% фермеров на Среднем Западе не могли оплатить счетов. Большинство американцев получили счетов на $400 больше, чем раньше, и им пришлось занимать эти деньги".

По мнению Байдена, "необходимо ликвидировать все те налоговые поблажки, которые предоставлены людям с высоким уровнем доходов". "Необходимо осуществлять инвестиции в образование, здравоохранение, в те области, где есть возможность улучшить жизнь людей и обеспечить им сохранение уровня жизни, то есть добиться того, что не делается сейчас, - добавил он. - Именно поэтому нам следует избрать другого президента".

По словам мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа, "экономика в стране работает не на всех". "В США нет ни одного района, где человек, работающий полный рабочий день за минимальную заработную плату, может позволить себе даже однокомнатную квартиру, - отметил он. - Самая большая проблема нашей экономики в том, что людям платят за их труд недостаточно".

Со своей стороны сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс напомнил, что "сейчас 500 тыс. американцев, в том числе 30 тыс. ветеранов вооруженных сил, вынуждены ночевать на улицах".

"В сегодняшней Америке мы имеем самый высокий уровень бедности среди детей по сравнению с крупнейшими промышленно развитыми странами мира, - добавил он. - Нам нужна такая экономика, которая работала бы в интересах семей рядовых американцев. И именно на это ориентирована наша предвыборная кампания".

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