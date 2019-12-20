Кандидаты-демократы в США заявили о необходимости противостоять Китаю

20 декабря 2019 07:55 (UTC+04:00)

Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии заявили на теледебатах о необходимости противостоять росту влияния Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Эми Клобушар заявили, что Китаю необходимо показать, что США поддерживают своих союзников.

По словам Байдена, США следует переместить до 70% своего крупнейшего в мире военного флота в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Мы тихоокеанская держава, и мы не отступим от этого", - заявил Байден.

Мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич раскритиковал политику президента-республиканца Дональда Трампа, который, по его словам, увязывает политические и торговые вопросы в отношениях с Китаем. "Когда (Трамп) дает Китаю понять, что его молчание можно купить, это смешивает с грязью американские ценности. Реальность такова, что наши отношения с Китаем намного шире, чем вопрос о том, кто продает больше посудомоечных машин", - заявил Буттиджич.

В свою очередь, бизнесмен Том Стайер заявил, что США так или иначе придется выстраивать отношения с Пекином.

"Мы вообще-то не можем самоизолироваться от Китая. Нам придется работать с ними в качестве "друзей-врагов", - сказал Стайер.

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