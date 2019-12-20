Байден высказался за немедленный вывод американских войск из Афганистана

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выступил за немедленный вывод американских войск из Афганистана. Соответствующее заявление он сделал в четверг на проходящих в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден подчеркнул, что, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он выступал за то, чтобы проводить в отношении Афганистана политику, основывающуюся исключительно на борьбе с терроризмом и не предусматривающую серьезного вмешательства США во внутренние дела. "Восстановление этой страны полностью, как нации выходит за рамки наших возможностей", - указал политик.

"Первым делом в качестве президента Соединенных Штатов Америки я удостоверюсь в том, что все наши войска вернутся домой, и начну переговоры с [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - подчеркнул Байден. При этом он отметил, что намерен оставить на территории Афганистана группы "войск специального назначения небольшой численности, которые могли бы отразить возможную угрозу, на тот случай, если нам не удастся провести достаточно хорошие переговоры по борьбе с терроризмом".

В свою очередь, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что власти США должны пересмотреть свою политику борьбы с терроризмом. "Я думаю, нужно делать не то, что делает [президент США Дональд] Трамп, который принимает решения по международной политике, основываясь на "твитах", [опубликованных] в три часа ночи, или бросает наших давних партнеров, например, курдов. Я считаю, нужно работать с международным сообществом и вернуть все войска в течение короткого промежутка времени - не более одного года", - заключил он.

Министр обороны США Марк Эспер во время визита в Кабул в конце октября заявил, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты подготовкой афганской армии, а также непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет - с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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