Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО

20 декабря 2019 21:16 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты считают, что Турцию следует держать ближе к союзникам по НАТО, при этом они отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они [турецкие власти] приняли [российские зенитные ракетные системы (ЗРС)] С-400. Это означает, что они не получат F-35. <...> Нам нужно держать их [Турцию] ближе к НАТО", - отметил глава оборонного ведомства.

Его попросили прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. "Мне нужно обратиться [к своему турецкому коллеге], чтобы я понимал, что происходит и насколько это серьезно", - ответил Эспер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Увеличился экспорт заготовок из железа и нелегированной стали из Грузии
Бизнес 20:42
В Турции построят солнечную электростанцию
Энергетика 16:44
Роухани осудил США за выход из ядерной сделки
Ядерная программа 14:38
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
Ядерная программа 13:50
В США одобрили первую вакцину против Эболы
США 10:54
Впервые в Бурсе - Эйюб Гулиев и Алихан Самедов покорили турецкую публику (ФОТО)
Культура 10:36
Лента новостей
11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели
Другие страны 21:26
Начался прямой этап продажи билетов на игры "Евро-2020"
Общество 21:05
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 20:58
Сократился экспорт ферросплавов из Грузии
Бизнес 20:52
В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах
Бизнес 20:48
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:43
Увеличился экспорт заготовок из железа и нелегированной стали из Грузии
Бизнес 20:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО)
Политика 20:38
В национальных парках Азербайджана будут внедряться солнечные источники энергии
Экономика 20:27