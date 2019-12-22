Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

22 декабря 2019 07:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посетить Белый дом в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Издание отмечает, что точная дата визита находится на стадии обсуждения. Планируется, что он состоится, когда будут начаты торговые переговоры между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза 31 января 2020 года.

Ранее лидеры двух стран неоднократно заявляли о своем намерении заключить соглашение о свободной торговле после того, как Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. После парламентских выборов в Великобритании Трамп заявил, что победа на них консерваторов во главе с Джонсоном позволит двум странам заключить такую сделку.

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