Помпео призвал Израиль и Палестину начать серьезный разговор

22 декабря 2019 20:52 (UTC+04:00)

США надеются, что Израиль и Палестина начнут серьезный разговор для окончательного урегулирования конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью радиостанции CSN. Стенограмму распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства,

"Мы надеемся, что будет именно так (израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров - прим. ТАСС). Сторонам необходимо иметь лидеров, которые готовы решать сложные вопросы, - сказал Помпео. - Они должны быть готовы взаимодействовать в рамках серии разговоров". "Тяжелая правда в том, что конфликт не имеет юридического решения. Аргументы о том, кто прав или виноват согласно международному праву, не принесут мира, - считает госсекретарь. - Это сложная политическая проблема, которая может быть решена только между израильтянами и палестинцами".

США, заверил он, готовы содействовать в организации переговоров. "Мы делаем то, что можем. Призываем стороны совместно работать, - сказал Помпео. - Результаты должны [обеспечить] безопасность для Израиля. То же самое необходимо сказать о палестинцах, итоги должны принести им выгоду".

"Мы надеемся, что стороны начнут серьезный разговор. Жду с нетерпением, когда мы достигнем окончательного урегулирования, которого ищет мир", - заявил госсекретарь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Израиле сообщили об одной выпущенной ракете со стороны сектора Газа
Израиль 20 декабря 00:51
Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израиль 19 декабря 06:47
Помпео готов выступить в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента Трампа
США 19 декабря 01:44
Дмитрий Песков заявил о подготовке поездки Путина в Израиль
Россия 16 декабря 15:17
Нетаньяху: Бразилия намерена перенести свое посольство в Иерусалим в 2020 году
Израиль 16 декабря 00:02
Помпео обвинил Иран и его союзников в атаке на военную базу у аэропорта в Багдаде
США 14 декабря 00:39
Лента новостей
Михаил Гусман: Уровень доверия между Президентами России и Азербайджана самый высокий (ВИДЕО)
Политика 22:00
Чавушоглу прибыл в Тблиси для участия во встрече глав МИД Азербайджана, Грузиии и Турции
Турция 21:51
Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии
США 21:45
Элегантный дуэт из Азербайджана в столице десяти династий (ФОТО)
Культура 21:33
ЕС вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана
Политика 21:25
В Словакии более 100 человек эвакуировали из дома из-за утечки газа
Европа 21:15
Экстремальная зима в Азербайджане – головокружительный драйв с гигантским экскаватором (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21:05
В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Узбекистан 20:21
"Талибан" получило согласие старейшин на объявление прекращения огня в Афганистане
Другие страны 20:09