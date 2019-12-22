Помпео призвал Израиль и Палестину начать серьезный разговор

США надеются, что Израиль и Палестина начнут серьезный разговор для окончательного урегулирования конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью радиостанции CSN. Стенограмму распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства,

"Мы надеемся, что будет именно так (израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров - прим. ТАСС). Сторонам необходимо иметь лидеров, которые готовы решать сложные вопросы, - сказал Помпео. - Они должны быть готовы взаимодействовать в рамках серии разговоров". "Тяжелая правда в том, что конфликт не имеет юридического решения. Аргументы о том, кто прав или виноват согласно международному праву, не принесут мира, - считает госсекретарь. - Это сложная политическая проблема, которая может быть решена только между израильтянами и палестинцами".

США, заверил он, готовы содействовать в организации переговоров. "Мы делаем то, что можем. Призываем стороны совместно работать, - сказал Помпео. - Результаты должны [обеспечить] безопасность для Израиля. То же самое необходимо сказать о палестинцах, итоги должны принести им выгоду".

"Мы надеемся, что стороны начнут серьезный разговор. Жду с нетерпением, когда мы достигнем окончательного урегулирования, которого ищет мир", - заявил госсекретарь.

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