Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии

22 декабря 2019 21:45 (UTC+04:00)

Манекен Роузи, находившийся на борту корабля Starliner в ходе завершившегося в воскресенье испытательного полета, находится в хорошем состоянии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рады сообщить, что Роузи пристегнута также, как она была, когда корабль стартовал, и находится в очень хорошей форме", - сообщил ведущий трансляции НАСА.

Starliner был запущен в первый испытательный беспилотный полет 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.

НАСА вело прямую трансляцию посадки корабля и работу наземных специалистов. Как отметили представители НАСА, корабль по завершении миссии находится в лучшей форме, чем ожидали его создатели: на поверхности спусковой капсулы на кадрах НАСА совершенно не видно следов горения или копоти.

Как сообщили специалисты, после открытия люка корабля через час с небольшим после его посадки влажность в кабине составляла около 51%, температура воздуха – около 12,5 градусов.
Роузи (Rosie), названная в честь героини известного пропагандистского плаката времен Второй мировой войны: женщины в синем рабочем комбинезоне и красной бандане в белый горошек, которая демонстрирует бицепс на фоне надписи "Мы можем это сделать!", для тестового полета была оснащена 15 специальными датчиками, которые фиксировали ее состояние в ходе старта, полета и посадки космического корабля. Планируется, что первый пилотируемый полет Starliner совершит в 2020 году.

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