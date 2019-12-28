На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета

28 декабря 2019 04:16 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе острова Кауаи в американском штате Гавайи. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на полицейское управление Кауаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вертолет упал в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова. "Мы подключили дополнительные ресурсы, поиск выживших продолжается", - приводит Reuters заявление полиции. О судьбе пилота и шести пассажиров не сообщается.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях в четверг вечером. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке
США 03:41
В Торонто неизвестный выстрелил в полицейского
Другие страны 02:02
В США школьникам разрешили прогуливать уроки для участия в акциях протеста
США 27 декабря 23:05
При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек
США 27 декабря 21:16
На Гавайях пропал вертолет, на борту которого находятся семь человек
США 27 декабря 15:46
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 27 декабря 09:52
Лента новостей
Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке
США 03:41
ГА ООН приняла резолюцию по мусульманским беженцам рохинджа в Мьянме
В мире 03:17
Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"
В мире 02:52
Боевики попытались атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов
Арабские страны 02:33
В Торонто неизвестный выстрелил в полицейского
Другие страны 02:02
В Турции арестован член террористической организации
Турция 01:34
Грандиозным завершением Года Насими в Азербайджане стал спектакль "Пассион Насими" (ВИДЕО/ФОТО)
Культура 01:00
В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя
Европа 00:39
Исполняется 28 лет со дня оккупации армянами Ханкенди
Нагорно-карабахский конфликт 00:18