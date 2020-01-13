Помпео возмущен обстрелом иракской авиабазы

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил возмущение обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал власти страны привлечь к ответственности виновных. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ярости от сообщений о еще одном ракетном обстреле иракской авиабазы", - заявил он, призвав "правительство Ирака привлечь к ответственности тех, кто виновен в этом нападении на иракский народ". "Эти продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака со стороны групп, которые не проявляют лояльности иракскому правительству, должны прекратиться", - добавил глава американской дипломатии.

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