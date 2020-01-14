США после стрельбы на базе ВМС во Флориде вышлют 21 саудовского военного

Американские власти вышлют в понедельник из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, проходящего подготовку в США. Как объявил на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр, данное решение принято по итогам проверки после стрельбы в штате Флорида, открытой подданным королевства в декабре прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 слушатель был отстранен от занятий в США, они сегодня в течение дня вернутся в Саудовскую Аравию", - сказал он.

По словам министра, связи саудовских военных с какими-либо террористическими группами выявлены не были, однако в соцсетях 17 из них были выявлены "джихадистские или антиамериканские сообщения". Кроме того, 15 военнослужащих из общего числа "имели определенный контакт с детской порнографией". Все это, по словам Барра, не является основанием для возбуждения уголовных дел на территории США. Тем не менее, сама саудовская сторона посчитала, что "подобное поведение не достойно офицеров ВВС и ВМС Саудовской Аравии", в связи с чем их было решено отозвать на родину, где в отношении них будет проведено разбирательство.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

После произошедшего власти США провели проверки в отношении проходящих в США военную подготовку саудовцев. Их насчитывается около 850.

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