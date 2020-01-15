Трамп: торговая сделка США и КНР будет способствовать стабилизации международных отношений

15 января 2020 21:56 (UTC+04:00)

Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания данного соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках сделки девальвация [китайской] валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", - подчеркнул президент.

Трамп считает, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем будет способствовать определенной стабилизации международных отношений.

"Это невероятная сделка для США, в конце концов, это отличное соглашение для обеих стран, оно также приведет к еще более стабильному миру повсюду", - сказал он.

Трамп заявил, что Вашингтон отменит пошлины на товары из Китая только после выработки второй части торговой сделки между двумя странами.

"Я оставляю их [пошлины], потому что в противном случае у нас не будет козырей для переговоров. <...> Но они все уйдут, как только мы закончим вторую фазу", - сказал американский лидер.

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