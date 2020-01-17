Сеул обсуждает возможность повышения совместных с США оборонных расходов на 30%

17 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

Республика Корея рассматривает возможность повышения на 30% доли расходов на совместную оборону с США. Об этом сообщает в пятницу газета The Korea Herald Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрация президента и МИД рассматривают предложенный проект повышения [доли в расходах] в среднем на 20-30%, - заявил чиновник. - На данный момент нет готовности выдвинуть предложение американской стороне. Однако в правительстве набирает вес мнение о необходимости разработать новый вариант решения [проблемы]".

По его словам, в ходе обсуждения поднимается вопрос об увеличении выплат на оборонные расходы с около $900 млн, которые южнокорейская сторона согласилась выплачивать в рамках действующего соглашения, до $1,12 млрд.

16 января сообщалось, что Республика Корея и США безрезультатно завершили состоявшийся в Вашингтоне шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

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