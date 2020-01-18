Помпео заявил президенту Ирака о важности коалиции во главе с США для будущего страны

18 января 2020 22:43 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с иракским президентом Бархамом Салехом подчеркнул важность действий международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с Вашингтоном для обеспечения независимости и сохранения суверенитета Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео и президент [Ирака Бархам] Салех согласились с необходимостью снижения напряженности в [ближневосточном] регионе, - говорится в тексте сообщения. - Госсекретарь вновь подтвердил важную роль международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) в развитии суверенного, независимого и процветающего Ирака".

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что территория его страны ни при каких обстоятельствах не станет ареной войны и столкновений.

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