Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него

20 января 2020 21:15 (UTC+04:00)

Адвокаты президента США Дональда Трампа по делу о его импичменте призвали Сенат Конгресса отклонить статьи обвинения против американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, об этом говорится в документе, подготовленном стороной защиты для процесса в Сенате.

"Сенат должен как можно скорее отклонить эти несостоятельные статьи [обвинения в рамках процедуры] импичмента и оправдать президента", - отмечается в нем.

Адвокаты также назвали обвинения "оскорблением конституции" и демократических институтов США.

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