Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

22 января 2020 02:57 (UTC+04:00)

Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
Бизнесмен с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.

Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Amazon позволит покупателям тратить деньги ладонью
В мире 19 января 03:27
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия (ФОТО)
Звёздный мир 27 декабря 2019 17:45
Forbes назвал Батуми инвестиционно привлекательным городом
Грузия 23 декабря 2019 10:41
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
В мире 21 декабря 2019 08:05
США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта
США 7 декабря 2019 07:01
Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft
США 23 ноября 2019 06:11
Лента новостей
Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
Европа 03:29
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
Политика 03:18
Глава ВТО: организация преодолеет разногласия вокруг механизма разрешения споров
Европа 03:17
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии в Берлине
Европа 02:39
Президент Ливана утвердил состав нового правительства
Арабские страны 02:35
Защита финдиректора Huawei представила суду свои аргументы на слушаниях об ее экстрадиции
США 02:32
В Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десятки человек
Другие страны 02:17
Военные Израиля открыли огонь по палестинцам
Израиль 02:05
Неизвестные напали на юге Мексики на автобус с туристами из Польши
Другие страны 01:53