Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

23 января 2020 07:26 (UTC+04:00)

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемому удалось сбежать с места происшествия. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По сведениям телеканала NBC, стрельба была открыта в месте, популярном среди туристов. По предварительным данным, у подозреваемого не было сообщников. Пятеро пострадавших в возрасте от 9 лет до 55 лет были госпитализированы.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

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