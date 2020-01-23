Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат

Прислушиваться к советам шведской экоактивистки Греты Тунберг стоит только после того, как она поступит в колледж и будет изучать там экономику. Об этом в четверг заявил министр финансов США Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о призыве Тунберг отказаться от использования углеводородов, он назвал условие, при котором готов всерьез воспринимать слова активистки. "Она главный экономист? Когда она поступит в колледж и станет изучать экономику, она может вернуться [в Давос] и выступить перед нами", - подчеркнул Мнучин, слова которого приводит агентство Reuters.

Тунберг во вторник на форуме в Давосе обвинила СМИ в замалчивании проблем климата, в очередной раз указав на необходимость сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.