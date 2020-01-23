Трамп примет Нетаньяху в Белом доме 28 января

Президент США Дональд Трамп встретится 28 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп 28 января примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Бени Ганц также принял приглашение президента прибыть в Вашингтон, - отмечается в тексте. - США и Израиль связывает тесное партнерство. Визит премьер-министра является возможностью обсудить общие региональные и национальные интересы в области безопасности".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.