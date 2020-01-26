Министр торговли США не исключил ответных мер на углеродный налог ЕС

26 января 2020 16:20 (UTC+04:00)

Министр торговли США Уилбур Росс предупредил, что Вашингтон может принять ответные меры в случае, если Евросоюз введет дополнительные пошлины на продукцию зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выброса парниковых газов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на полях сессии Всемирного экономического форума в Давосе газете Financial Times, которая приводит его слова в воскресенье.

"В зависимости от того, как будет выглядеть этот углеродный налог, мы отреагируем. Если в его сути будет лежать протекционизм, как в случае с цифровым налогом, мы отреагируем", - заявил Росс.

Еврокомиссия (ЕК) в начале прошлого года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до сих пор нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике.

Новый председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу Border carbon adjustment (BCA, "Пограничная корректировка выбросов углекислого газа"), цель которой - позволить компаниям ЕС конкурировать с международными компаниями в условиях борьбы с климатическими изменениями.

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