НАСА сообщило о запуске американского военного спутника с борта МКС

30 января 2020 02:27 (UTC+04:00)

Американский технологический спутник STPSat-4 в интересах ВВС США выведен на орбиту в среду с борта Международной космической станции (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило НАСА.

На сайте агентства отмечается, что спутник был запущен с помощью пусковой системы Cyclops снаружи японского модуля Kibo.

Спутник STPSat-4 был доставлен на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus. На борту аппарата, созданного в рамках программы испытаний технологий в космосе ВВС США, находится аппаратура для тестирования датчиков космической погоды, солнечных батарей, антенн и датчиков слежения за спутниками и звездами.

В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

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