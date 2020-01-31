Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая

31 января 2020 01:44 (UTC+04:00)

Госдепартамент США разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание Axios, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, которое ссылается на представителя ведомства, уведомление о "санкционированном отъезде " распространяется на всех сотрудников в посольстве США в Пекине и генеральных консульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, присутствие которых не является необходимым для работы этих представительств.

"По мере необходимости Госдепартамент будет пересматривать статус санкционированного выезда посольства США в Пекине и генеральных консульств в Китае", - сказал представитель госдепартамента, отметив, что ранее сотрудники консульства США в Ухане были обязаны покинуть город.

Ранее США эвакуировали из Уханя около 200 сотрудников консульства США, членов их семей и других американских граждан.

"Посольство США и генеральные консульства по всему Китаю будут продолжать оказывать консульские услуги, насколько позволят ресурсы", - отметил чиновник.

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