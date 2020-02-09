В Афганистане обстреляли американских военных, есть погибшие (Обновлено)

США 9 февраля 2020 04:26 (UTC+04:00)
В Афганистане обстреляли американских военных, есть погибшие (Обновлено)

Не менее пяти американских солдат погибли в результате нападения в афганской провинции Нангархар, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации афганских источников, в результате обстрела погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана. При этом представитель вооруженных сил США сообщил, что под атаку попали, по меньшей мере, шесть американских солдат, не уточнив число скончавшихся.

Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля. Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.

00:15 (GMT+4) Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля", - приводятся в сообщении слова Леггетта.

Неназванный афганский чиновник рассказал агентству, что за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.

"Мы не знаем, сколько убито или ранено", - добавил чиновник.

Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.

В конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение судна взяло на себя радикальное движение "Талибан". Однако, как заявило командование США, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Впоследствии было объявлено, что самолет разбился из-за технических проблем.

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