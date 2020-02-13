Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году

Негативные последствия вспышки нового коронавируса будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. Такое мнение выразил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не ожидаю, что коронавирус будет иметь воздействие [на экономику] за пределами этого года", - сказал министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США. У него поинтересовались, как долго будут ощущаться в экономике США последствия скандала вокруг американского авиастроительного концерна Boeing и распространения нового коронавируса. "Это повлияет только на 2020 год. <...> Ни коронавирус, ни вопрос Boeing не будут влиять на рост в течение следующих 10 лет", - заявил Мнучин.

С его точки зрения, более конкретные прогнозы последуют через две - четыре недели. "С одной стороны, есть определенные аспекты, которые вызывают намного больше обеспокоенности, чем было в случае с SARS (тяжелый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония - прим. ТАСС). С другой стороны, Китай, мне кажется, начал принимать меры намного раньше. Думаю, для получения [дополнительных] научных данных потребуется еще две - четыре недели. После этого мы сможем намного лучше строить заключения. Нет вопроса, что на Китай [вспышка] оказывает существенное воздействие, и мы, безусловно, очень внимательно следим за распространением вируса", - сказал министр. "Считаю, - добавил он, - что нам потребуются еще три - четыре недели [получения] данных, чтобы быть в состоянии строить более конкретные заключения".