Военнослужащие США не пострадали во время ракетного обстрела базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" подтвердила информацию о ракетном обстреле в Багдаде базы, которую она использует. Как сообщил официальный представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой находятся войска коалиции, в международной зоне [Багдада] 16 февраля в 03:24 утра. Потерь нет, ведется расследование", - написал Кэггинс в воскресенье в Twitter.

Других подробностей американский полковник не привел.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на американские военные источники сообщило о том, что несколько ракет упали возле посольства США в "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленном районе, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Вместе с тем агентство Reuters отмечало, что используемая коалицией база находится в непосредственной близости от американского посольства.