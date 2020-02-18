Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду проведет переговоры с министром обороны США Марком Эспером в Вашингтоне 24 февраля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство обороны Республики Корея.

Чон Гён Ду 23 февраля вылетит в США с шестидневным визитом, который станет первым с тех пор, как Эспер вступил в должность в июле прошлого года. В переговорах также будут участвовать другие высокопоставленные чиновники оборонных ведомств.

"Чон Гён Ду и Марк Эспер на этих переговорах поделятся оценками о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, а также углубленно обсудят различные нерешенные вопросы альянса, включая продвижение в процессе передачи (Сеулу) оперативного управления войсками (OPCON)", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщило агентство Рёнхап, в ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы проведения совместных военных учений и раздела расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове. США и Южная Корея продолжают переговоры о разделе расходов на оборону, но до сих пор не достигли соглашения на фоне требования Вашингтона о резком увеличении доли Сеула.

"Все важные оборонные вопросы будут обсуждаться на встрече, и вопрос о распределении расходов на оборону, очевидно, будет одним из них", - заявил агентству представитель министерства.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право управления войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления до сих пор остается у США.

Договоренность о передаче оперативного контроля в военное время Вооруженным силам РК была достигнута в 2007 году. Предполагалось, что передача завершится к 2012 году. Однако в 2010 и 2015 году Сеул неоднократно просил Вашингтон перенести передачу на более поздний срок.