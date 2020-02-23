Трамп возмутился, что больных американцев вернули без его согласия

Сотрудники госдепартамента США приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало гнев американского лидера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. На лайнере Daimond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.