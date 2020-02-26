США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне

Американские военнослужащие не намерены возвращаться на сирийско-турецкую границу, заявил министр обороны США Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В данный момент я не вижу никакой возможности, чтобы мы вернулись к границе", - сказал Эспер в ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в палате представителей конгресса.

По его словам, Пентагон по-прежнему сосредоточен на том, чтобы обеспечить разгром террористической группировки "Исламское государство" на востоке Сирии. Из всех сирийских регионов Эспер назвал наиболее проблемным Идлиб, заявив, что там сходятся различные стороны конфликта.

Министра обороны США спросили также, не планируют ли американские военные участвовать в войне внутри страны.

"Никаких разговоров об участии в сирийской гражданской войне не велось. Мы думаем, лучший путь вперед — это проходящий сейчас политический процесс", - сказал Эспер.