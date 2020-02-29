Трамп готов встретиться с лидерами "пятерки" СБ ООН

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент [США] ясно дал понять, что он готов встретиться с любым мировым лидером в любое время ради продвижения интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. США будут работать с другими членами "пятерки", чтобы проработать и организовать такую встречу", - заявил агентству представитель американской администрации, не уточнив, где и когда может пройти саммит.

В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить информацию о готовности Трампа к встрече пока не ответили.

Судя по информации Reuters, подобный саммит американский лидер планирует использовать для того, чтобы добиться прогресса в вопросе заключения трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями с РФ и КНР. "США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", - пояснил источник агентства. На участии Китая в переговорах по контролю над вооружениями настаивает Вашингтон, Пекин же эту идею ранее многократно отвергал.

По мнению представителя американской администрации, "и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы избежать ситуации, в которой США не были бы ограничены в своих возможностях модернизировать и размещать ядерные силы". "Будучи на сегодняшний день основными военными державами, а также членами "пятерки", Россия, Китай и США обязаны снизить угрозу и заниматься контролем над вооружениями. Не делать это было бы безответственно", - добавил вашингтонский чиновник.