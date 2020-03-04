Цукерберг рассказал, как Facebook регулирует информацию о коронавирусе

Facebook безвозмездно помогает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещать бесплатные рекламные объявления о ситуации с коронавирусом и удаляет ложную информацию о заболевании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава компании Марк Цукерберг.

Ранее представители компании сообщили американскому изданию Business Insider, что Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него.

Цукерберг отметил, что, если пользователь ищет в соцсети что-либо, связанное с коронавирусом , то в таком случае он получит уведомление, при помощи которого можно попасть на сайт ВОЗ или на страницу территориального органа здравоохранения. Так он сможет получить последнюю информацию по этому заболеванию. Между тем, если пользователь находится в стране, где ВОЗ зафиксировала передачу вируса от человека к человеку, он увидит такую информацию в ленте новостей Facebook.

"Мы работаем с минздравами стран и такими организациями, как ВОЗ, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) и ЮНИСЕФ, чтобы они могли получить своевременную и точную информацию о коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ (возможность размещения) такого количества бесплатных рекламных объявлений, сколько им нужно для реагирования на коронавирус, и также предоставляем другую поддержку... Вместе с тем, мы предоставим поддержку и миллионы дополнительных купонов на рекламу другим организациям и будем тесно сотрудничать с мировыми экспертами в области здравоохранения", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что соцсеть занимается "предотвращением распространения фальсификаций и вредоносной дезинформации".

"Мы удаляем сфабрикованные сведения и теории заговора, которые отметили ведущие мировые организации в сфере здравоохранения. Мы также запрещаем людям публиковать рекламные объявления... например, в которых говорится, что рекламируемый продукт может вылечить болезнь", - отметил глава Facebook.

Цукерберг добавил, что исследователи используют агрегированные и анонимные данные платформы, чтобы лучше понять, как происходит распространение коронавируса. Его организация Chan Zuckerberg Initiative объединилась в своих усилиях с Фондом Гейтса, благодаря чему специалисты в Камбодже смогли определить последовательность генома вируса, который вызывает COIVD-19, "за несколько дней", что в конечном итоге помогло им быстрее "выяснять, больны ли люди коронавирусом".