Дональд Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом

США 5 марта 2020 10:48 (UTC+04:00)
Дональд Трамп объяснил, почему в США мало случаев заболевания коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопреки советам многих экспертов принял решение закрыть границы с Китаем из-за вспышки коронавируса, поэтому сейчас в США очень небольшое число заболевших. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США)... я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать", - заявил Трамп в интервью телеканалу. "Я закрыл границы, несмотря на советы очень многих людей, и это, как выяснилось, было очень мудрым решением", - добавил он.

"Если сравнивать с другими странами, у нас очень небольшое число (заболевших) из-за того, что мы сделали с границами", - заявил Трамп.

В начале февраля США ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, посещавших КНР за последние 14 дней в связи с эпидемией коронaвируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.

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