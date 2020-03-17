НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 15 мая

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в случае улучшения ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, может возобновить матчи регулярного чемпионата 15 мая. Об этом в своем Twitter сообщает журналист телеканала TSN Джино Реда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат был приостановлен 12 марта. По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4281, умерли по меньшей мере 74 человека.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали не проводить в течение следующих восьми недель мероприятия, в которых могут принять участие более 50 человек, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.