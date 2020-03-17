Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома

Власти Сан-Франциско в Калифорнии и окрестных городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд объявили о жестких мерах карантина, которые будут касаться района с населением примерно в 7 миллионов человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости".

"История не простит нам ожидания даже в лишний час", - заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

Тем временем Лос-Анджелес и Сан-Диего на юге Калифорнии с населением более 13 миллионов человек закрыли рестораны для посетителей, за исключением доставки и работы на вынос.

В США зарегистрированы уже более 4,6 тысячи случаев коронавируса.