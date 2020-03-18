США и Канада планируют частично закрыть границу между странами

США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, новые ограничения не будут строгими и позволят странам продолжать торговать друг с другом. В отличие от запретов на въезд иностранцев, введенных США и Канадой в отношении других государств, это решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности.

На прошлой неделе США запретили въезд в страну из Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Ирландии. До этого аналогичные ограничения были введены Соединенными Штатами в отношении Китая и Ирана.

В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии из-за коронавируса границ страны, подчеркнув, что граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.