В штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали 4,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Власти штата Нью-Йорк за последние сутки зафиксировали 4812 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло с 10 356 до 15 168. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляция мероприятия велась на его сайте.

"Общее число случаев составляет 15 тыс., новых случаев 4812", - сказал он. Куомо заострил внимание на том, что в штате Нью-Йорк во много раз больше случаев заражения, чем в любом другом штате.

Согласно приведенным губернатором данным, 9045 из 15 168 случаев в штате приходятся на город Нью-Йорк. Число летальных исходов в штате достигло 114.

По словам Куомо, в штатебыли госпитализированы 1974 человека из 15 168, это примерно 13%. Как констатировал губернатор, "13% это, по сути, меньше, чем было". "У нас были показатели 15%, 16% и до 20%, - добавил он. - Это ключевой индикатор, он показывает, сколько людей поступят в медучреждения, когда число [зараженных] вырастет".

Куомо отметил, что тесты на заражение коронавирусом прошли 61 тыс. жителей штата. "Мы проводим гораздо больше тестов, чем где-либо еще", - сказал он.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 27 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 347 человек.