NBC: США настаивают на упоминании "китайских корней" коронавируса в резолюции Совбеза ООН

Принятие совместного заявления или резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по борьбе с коронавирусом осложняется позицией Соединенных Штатов, требующих включить в документ упоминание о том, что новый коронавирус имеет китайское происхождение. Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили телекомпании NBC дипломатические источники во всемирной организации.

По их сведениям, представители КНР недовольны таким подходом Вашингтона. "Мы поражены решением Соединенных Штатов использовать эту возможность для политизации пандемии и обвинений в адрес Китая, против которых мы выступаем. Беспочвенные обвинения и зловредные выдумки со стороны США преследуют цель сбросить с себя ответственность, что отравляет атмосферу международного сотрудничества в сдерживании вспышки", - цитирует NBC выдержки из письма китайских дипломатов при ООН представителям других стран.

В то же время, как отметила телекомпания, сотрудники дипмиссии Китая намерены отразить в готовящемся документе успехи Пекина в борьбе с коронавирусом.

По данным NBC, работа над текстом резолюции началась в СБ ООН несколько недель назад по инициативе Эстонии, которая с января является непостоянным членом Совбеза. Телекомпания указывает, что в итоговый документ может, в частности, войти призыв о "немедленном прекращении военных действий" по всему миру для обеспечения поставок медицинского оборудования в охваченные войной страны. Других подробностей резолюции NBC не приводит.