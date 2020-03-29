Тест владельца клуба НБА "Нью-Йорк" на коронавирус дал положительный результат

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк" и клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он находился в самоизоляции и практически не испытывал никаких симптомов болезни. Он продолжает контролировать бизнес-операции", - говорится в заявлении.

НБА и НХЛ приостановили регулярный чемпионат 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 122 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,1 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 53 тыс. случав заражения.