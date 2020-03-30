Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы энергетики, торговлю и ситуацию с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп отметил в понедельник важность поддержания диалога с Россией. "Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать, - отметил он. - Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим противником", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией", - добавил он.
Трамп также заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Путиным. Президент США намерен обсудить по телефону с Путиным вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Люди, которые ведут себя безответственно, нарушают правила, должны быть привлечены к ответственности
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом