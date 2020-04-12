В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса превысило 9 тыс.

Число умерших из-за заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 758 человек, достигнув 9 385. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Умерли 9 385 человек", - констатировал он.

В субботу сообщалось, что всего летальных исходов в штате было 8 627.

Губернатор заострил внимание на том, что темпы роста числа умерших после заражения коронавирусом пока больше не повышаются. Согласно приведенным им данным, 5 апреля в штате из-за коронавируса умерли 599 человек, 6 апреля - 731, 7 апреля - 779, 8 апреля - 799, 9 апреля - 777, 10 апреля - 783, а 11 апреля - 758.

"Показатели выравниваются, но остаются ужасающе высокими", - отметил Куомо.