Байден победил на первичных выборах в штате Висконсин

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, одержал победу на состоявшихся в минувший вторник первичных выборах в американском штате Висконсин. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его подсчетам, Байден заручился поддержкой 64,5% избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения в Висконсине праймериз, получил 29,5% голосов. Ранее Сандерс заявил, что поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Бывший вице-президент ранее указал, что рассчитывает на победу на состоявшихся в Висконсине первичных выборах. "Все зависит от того, какой была явка. Я думаю, что для меня эти выборы были удачными, но подождем результатов", - сказал он.

Висконсин - первый в США штат, где голосование проводилось в условиях распространения коронавируса. Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По итогам выборов в Висконсине на национальный съезд Демократической партии, где должно быть названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах, будут выдвинуты 84 делегата. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 228 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.