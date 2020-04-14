Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

Американская администрация рассматривает возможность отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Это подтвердил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, является ли 1 мая датой отмены ограничений, он подтвердил, что такая возможность изучается президентом США Дональдом Трампом. "У меня были обсуждения [данного вопроса] с президентом. Знаю, что он рассматривает это. Считаю, что он примет решение позже", - сказал глава Минфина США.

В свою очередь, Трамп, который тоже принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков. "Мы работаем очень тесно с президентом и бизнес-лидерами, чтобы подготовить план [отмены ограничений и возобновления полноценной работы экономики]", - сказал министр финансов.

Кроме того, Трамп сообщил, что исполнительная ветвь власти США уже завершает подготовку этого плана. "Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика", - отметил глава администрации США.

При этом он уточнил, что готовятся и рекомендации такого рода для губернаторов штатов. "Мы вскоре завершим выработку новых и очень важных директив, чтобы предоставить губернаторам информацию, которая им нужна для того, чтобы начать безопасно открывать свои штаты. План моей администрации и соотносящиеся с ним директивы обеспечат американцам уверенность, нужную для того, чтобы они начали возвращаться к нормальной жизни", - заявил американский лидер.

Он также констатировал, что в целом ряде регионов США эпидемическая ситуация не вызывает совершенно никакой тревоги, несмотря на вспышку нового коронавируса.