Белый дом утверждает, что лидеры G7 призвали к реформе ВОЗ

Руководители стран - участниц Группы семи призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое утверждение содержится в заявлении, которое распространила по итогам состоявшихся в четверг переговоров лидеров "большой семерки" в формате видеоконференции пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры отметили, что страны - члены Группы семи на ежегодной основе вносят [в бюджет] Всемирной организации здравоохранения более миллиарда долларов. Значительная часть беседы шла вокруг [темы] отсутствия транспарентности и хронической неверной деятельности ВОЗ в связи с [нынешней] пандемией. Лидеры высказались в пользу процесса тщательного изучения [практики работы ВОЗ] и реформы [организации]", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что та действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.