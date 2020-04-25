Трамп заявил, что США могут начать при необходимости поставки аппаратов ИВЛ в Германию

Соединенные Штаты могут начать поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Германию, если они там понадобятся. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня говорил с лидерами множества стран, они спрашивают, можем ли мы прислать им аппараты ИВЛ, и я согласен это сделать. У нас огромные запасы, а теперь даже избыток аппаратов ИВЛ", - сказал он.

"Мы помогаем Мексике, Гондурасу, Индонезии, мы отправляем их во Францию, в Испанию, в Италию. И мы, возможно, будем отправлять их в Германию, если им они потребуются", - отметил американский лидер.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.