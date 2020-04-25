В штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США

Половина населения США проживает в штатах, власти которых планируют отменить санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наблюдать свидетельства того, что наша решительная стратегия работает. <...> За последние семь дней в 18 штатах наблюдается спад в числе положительных тестов [на коронавирус]. <...> Половина всех американце проживает в штатах, которые сейчас предприняли шаги для открытия своей экономики", - сказал глава вашингтонской администрации.

На прошлой неделе Трамп объявил, что власти США приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 890 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 50 тысяч человек.