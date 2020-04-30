США остаются лидером по числу смертей из-за коронавируса

Число умерших после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, стремительно растет во всем мире, так США продолжают лидировать по числу летальных случаев, там уже умерли более 60 тыс. человек, на втором месте по-прежнему Италия (более 27,6 тыс. летальных исходов), на третье место вышла Великобритания с 26 тыс. смертей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на это, власти многих американских штатов готовятся с первых дней мая в соответствии с рекомендациями вашингтонской администрации приступить к поэтапному снятию действующих в стране санитарных ограничений. В ряде штатов действие карантинных мер продлено до середины или даже до конца мая.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают тенденцию последних дней: по суточному приросту количества инфицированных Америка (33 841 случай) обгоняет Европу (21 750), но уступает ей по количеству умерших за сутки (соответственно 2 193 и 2 882). В Китае, где первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года, все последние дни регистрируются единичные новые случаи заражения.